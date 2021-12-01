Про це він заявив під час саміту очільників МЗС країн-учасниць НАТО у Ризі.
Він також заявив, що Альянс підтримує реформи в Україні та Грузії.
“НАТО буде активно сприяти створенню військових можливостей України та Грузії, які забезпечать їм можливість захищати себе. Ми проводимо навчання, забезпечуємо обмін інформацією, постачаємо техніку, також підтримуємо процес реформ”, – зазначив він.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Але при цьому Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- 16 листопада Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.