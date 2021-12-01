Про це він заявив під час саміту очільників МЗС країн-учасниць НАТО у Ризі.

Він також заявив, що Альянс підтримує реформи в Україні та Грузії.

“НАТО буде активно сприяти створенню військових можливостей України та Грузії, які забезпечать їм можливість захищати себе. Ми проводимо навчання, забезпечуємо обмін інформацією, постачаємо техніку, також підтримуємо процес реформ”, – зазначив він.