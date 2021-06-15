Про це йдеться в спільному комюніке, що опубліковано на сайті НАТО.
“Ми будемо стежити за масштабом та обсягами навчань “Захід-2021″, ситуацією після них, і ми продовжуємо закликати Росію та Білорусь діяти передбачуваним та прозорим чином, виконуючи свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання у рамках ОБСЄ”, – йдеться у комюніке, прийнятому лідерами держав та урядів НАТО у підсумку зустрічі в Брюсселі.
НАТО закликає Росію і Білорусь діяти “передбачуваним і прозорим чином” відповідно до їхніх міжнародних зобов’язань і зобов’язань у рамках ОБСЄ.
Крім того, країни Альянсу закликали Білорусь дотримуватися норм міжнародного права.
“Ми закликаємо Білорусь дотримуватися норм міжнародного права, поважати права людини і основні свободи і негайно і беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема й тих, які належать до Союзу поляків Білорусі. Демократична, суверенна і стабільна Білорусь відповідає всім нашим інтересам. Союзники готові до взаємовигідного партнерства між НАТО і Білоруссю з урахуванням політичних умов і умов безпеки”.