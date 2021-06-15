Про це йдеться в спільному комюніке, що опубліковано на сайті НАТО.

“Ми будемо стежити за масштабом та обсягами навчань “Захід-2021″, ситуацією після них, і ми продовжуємо закликати Росію та Білорусь діяти передбачуваним та прозорим чином, виконуючи свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання у рамках ОБСЄ”, – йдеться у комюніке, прийнятому лідерами держав та урядів НАТО у підсумку зустрічі в Брюсселі.

НАТО закликає Росію і Білорусь діяти “передбачуваним і прозорим чином” відповідно до їхніх міжнародних зобов’язань і зобов’язань у рамках ОБСЄ.

Крім того, країни Альянсу закликали Білорусь дотримуватися норм міжнародного права.