НАТО має намір створити координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Блок планує зробити такий крок після ймовірних актів саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомило DW.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, метою бюро є складення можливих уразливостей. Зокрема воно має зміцнити співпрацю з представниками промисловості.

Осередок сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури. Серед них будуть трубопроводи або підводні кабелі.

Раніше країни-члени блоку посилили охорону особливо важливих об’єктів та обмін розвідувальною інформацією.

Зазначимо, наприкінці вересня стався витік на чотирьох ділянках газопроводів “Північні потоки” після вибуху. Це відбулося у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Розслідування досі триває.