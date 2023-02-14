Про це повідомило DW.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, метою бюро є складення можливих уразливостей. Зокрема воно має зміцнити співпрацю з представниками промисловості.
Осередок сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури. Серед них будуть трубопроводи або підводні кабелі.
Раніше країни-члени блоку посилили охорону особливо важливих об’єктів та обмін розвідувальною інформацією.
Зазначимо, наприкінці вересня стався витік на чотирьох ділянках газопроводів “Північні потоки” після вибуху. Це відбулося у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Розслідування досі триває.
За кілька днів до вибуху два великі кораблі пройшли із вимкненими датчиками поблизу місць витоку газу на трубопроводі “Північний потік-2” у Балтійському морі, передавала компанія SpaceKnow, що займається моніторингом супутникових даних.
- Болгарія почала будівництво газопроводу до сусідньої Сербії, що дозволить постачати неросійський газ до Белграда та підвищить безпеку постачань у південно-східну Європу.