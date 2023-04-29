Під час зустрічі заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова з помічником Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Девідом Ван Віллем, сторони обговорили подальші шляхи взаємовигідного співробітництва у сфері інновацій.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зокрема сторони обговорили долучення українських стартапів до спільних інноваційних проєктів, тестування в реальних бойових умовах сучасних розробок та використання українського досвіду впровадження в короткі строки нових зразків озброєння та технологій.

Представник Міноборони України поінформував Альянс про практичні кроки щодо створення екосистеми інновацій та прискорення реалізації стартапів в сфері оборони з мінімізацією бюрократичних процедур, зокрема при розробці та постачанні у війська сучасних безпілотних авіаційних систем українського виробництва.

“Інноваційна екосистема Міноборони має стати частиною великої євроатлантичної інноваційної екосистеми”, – наголосив Володимир Гаврилов.

Крім того, під час зустрічі в штаб-квартирі НАТО, сторони домовились про продовження діалогу щодо практичного співробітництва, зокрема і в контексті можливого залучення до діяльності Прискорювача оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики (DIANA).

Довідково. DIANA (Прискорювач оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики) був започаткований на Брюссельському саміті у 2021 році. Він покликаний застосовувати комерційні технології подвійного призначення в цілях оборони і безпеки. Він буде зосереджений на дев’яти пріоритетних для НАТО нових і проривних технологіях: штучному розумі, даних, автономії, квантових технологіях, біотехнології, гіперзвуку, космосі, інноваційних матеріалах і виробництві, енергетиці і рушіях.