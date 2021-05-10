Північноатлантичний Альянс і Австрія підписали угоду про відкриття офісу НАТО у Відні.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Церемонія підписання Угоди пройшла в понеділок, 10 травня, за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністр закордонних справ Австрії Александера Шелленберга.

“Після вступу в силу документа ця угода відкриє шлях до офіційного відкриття у Відні місії НАТО при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях”, – повідомили в Альянсі.

Фото: НАТО