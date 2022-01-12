Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.

Про це повідомили після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.

Альянс зазначив, що вони виключають не приймати жодних нових членів до НАТО.

“Вони включають вимоги не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з територій східних союзників. Союзники, зі свого боку, підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові домовленості”, – заявив Єнс Столтенберг.

В НАТО підтверджують, що вони проти того, що їх можуть позбавити можливості захищати та обороняти один одного. Це стосується також присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.

Північноатлантичний Альянс виразив готовність до діалогу. Також блок не проти можливості проведення наступних зустрічей, сказав генсек.

Єнс Столтенберг зазначив, що союзники готові розглядати конкретні пропозиції для пошуку рішення з ситуації.