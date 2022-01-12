Про це повідомили після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.
Альянс зазначив, що вони виключають не приймати жодних нових членів до НАТО.
“Вони включають вимоги не приймати жодних нових членів до НАТО і вивести сили з територій східних союзників. Союзники, зі свого боку, підтвердили свою політику відчинених дверей і право кожної держави обирати власні безпекові домовленості”, – заявив Єнс Столтенберг.
В НАТО підтверджують, що вони проти того, що їх можуть позбавити можливості захищати та обороняти один одного. Це стосується також присутності військ НАТО у східній частині Альянсу.
Північноатлантичний Альянс виразив готовність до діалогу. Також блок не проти можливості проведення наступних зустрічей, сказав генсек.
Єнс Столтенберг зазначив, що союзники готові розглядати конкретні пропозиції для пошуку рішення з ситуації.
- Нагадаємо, що у Білому домі певні, що криза між Росією, Україною та західними країнами все ще на початковій стадії. Для урегулювання конфлікту можна знайти компроміси, наприклад посилаючись на Гельсінські угоди.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- Відомо, що Європейський Союз діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону, слід обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.