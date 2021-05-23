Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.
Альянс зажадав міжнародного розслідування даної ситуації.
“Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу і всіх пасажирів”, – написав він.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.
ЄС засудив Лукашенка за екстрену посадку літака з творцем Nexta.
- Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон “Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь”, який регламентує межі застосування силовиками зброї та спецзасобів щодо громадян.
- У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by. Силовики приходили з обшуками до керівництва і редакторів порталу.