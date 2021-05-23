НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryabair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.

Альянс зажадав міжнародного розслідування даної ситуації.

“Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу і всіх пасажирів”, – написав він.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.

ЄС засудив Лукашенка за екстрену посадку літака з творцем Nexta.