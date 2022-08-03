Депутат британського парламенту від Консервативної партії та голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд повторив свої заклики про те, що Україна потребує більше озброєння.

Про це йдеться у повідомленні британської газети The Guardian.

Тобіас Еллвуд зазначив, що зараз підтримка України стає дедалі кращою, проте це відбувається надто пізно. “Визнаймо, що НАТО все ще сидить склавши руки”, – наголосив Тобіас Еллвуд.

Також він додав: “В Україні – повномасштабна війна. Мене хвилює те, що вона може поширитися за межі України, і нам дійсно доведеться прокинутися”.

Крім того, Тобіас Еллвуд висловив своє занепокоєння щодо можливої подальшої російської експансії на Захід.

“Завжди є ризик, коли ти борешся із супротивником. До того ж, є ризик бездіяльності, яка дозволить Росії поширити свою військову агресію не лише в Україні”, – зазначив голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії.

Також він розповів про те, що нещодавно побував у Молдові, яка не є членом НАТО, і додав, що це дуже маленька країна з дуже обмеженими збройними силами, яка почуває себе вразливою та незахищеною.

Нещодавно стало відомо про те, що Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Сполучене королівство планує надати їх з власного флоту. Для України кораблі оновлять та оснастять спеціальним обладнанням.