Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що НАТО захищатиме конвої зі зброєю, які надходитимуть до України з країн альянсу. Атака на конвої буде вважатися порушенням п'ятої статті договору НАТО.

Про це секретар РНБО повідомив в ефірі національного телемарафону.

Олексій Данілов заявив, що НАТО буде захищати конвої зі зброєю, на які російські війська можуть потенційно напасти.

За словами секретаря РНБО, очільник північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що якщо в конвої зі зброєю для України влучить бодай одна куля чи снаряд, це буде вважатися порушенням п’ятої статті договору НАТО, яка нині діє в країнах альянсу (5 стаття передбачає, що напад на одного учасника альянсу означатиме напад на всіх його членів— ред.). Данілов додав, що в разі перемоги над Україною, Путін не зупиниться на цьому. Секретар РНБО вважає, що наступною ціллю російського диктатора може стати Литва.