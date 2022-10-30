НАТО закликає РФ «терміново» продовжити зернову угоду з Україною

НАТО закликало РФ терміново продовжити угоду з Україною про експорт зерна за посередництва ООН, повідомила речниця альянсу Оана Лунгеску.

Про це інформує CNN.

Це сталося через день після того, як РФ вирішила призупинити свою участь в угоді з Україною після атак безпілотників на кримське місто Севастополь 29 жовтня, у яких вона звинуватила Київ.

“Усі члени НАТО привітали угоду ООН, укладену за посередництва Туреччини, яка уможливила відновлення експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море. Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство в усьому світі, включно з Африкою”, – наголосила Лунгеску.

Вона зауважила, що альянс закликає РФ переглянути своє рішення та “терміново продовжити угоду”, дозволяючи продовольству діставатися тим, хто його найбільше потребує. Російський президент Путін повинен припинити використовувати їжу як зброю та припинити свою незаконну війну проти України, пояснила речниця.

У РФ заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”. Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент США Джо Байден назвав призупинення РФ зернової угоди “чисто обурливим”, а держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Москва “використовує їжу як зброю”.

Блінкен зазначив у Вашингтоні, що призупинення викликало жаль, і закликав “усі сторони підтримувати цю важливу, життєво важливу ініціативу”. Він наголосив, що будь-які дії РФ, спрямовані на переривання цього критично важливого експорту зерна, є, по суті, заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати.

Довідка. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.