Про це повідомляє CNN.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО 14 лютого Столтенберг наголосив: майже після року повномасштабного вторгнення стало очевидно, що Путін не готується до миру, натомість починає нові наступальні дії.

Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги та досягнення справедливого та сталого миру”, – пояснив він, додавши, що український міністр оборони Олексій Резніков приєднається до зустрічі НАТО 14 лютого, і разом вони “вирішать нагальні потреби України”.

Війна в Україні виснажує запаси боєприпасів союзників, і зустріч міністрів оборони також буде зосереджена на способах збільшення запасів і оборонних промислових потужностей.

Водночас, занепокоєння з приводу виснаження запасів не відверне НАТО від зобов’язань підтримувати Україну, тому Столтенберг акцентував на необхідності спорядити Києву більше зброї.

Поточний рівень витрат України на боєприпаси у багато разів перевищує наш нинішній рівень виробництва, – сказав Столтенберг. – Проте реальність така, що ми вже бачимо початок нового російського наступу. Необхідно терміново надати Україні більше зброї”.

12 лютого міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили “пріоритети”, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.