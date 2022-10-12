Про це повідомило The Washington Post.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше засобів та систем ППО. Він оголосив про таке через масовані ракетні обстріли з боку Росії.

“Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України”, — сказав Столтенберг.

Столтенберг назвав обстріли України ознакою слабості президента країни-агресора Володимира Путіна. Він вважає, що масовані атаки відбуваються, бо у глави Кремля закінчуються альтернативи.

“Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру”, – додав Столтенберг.

Раніше генеральний секретар розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.