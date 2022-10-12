Про це повідомило The Washington Post.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше засобів та систем ППО. Він оголосив про таке через масовані ракетні обстріли з боку Росії.
“Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України”, — сказав Столтенберг.
Столтенберг назвав обстріли України ознакою слабості президента країни-агресора Володимира Путіна. Він вважає, що масовані атаки відбуваються, бо у глави Кремля закінчуються альтернативи.
“Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів, тоді як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру”, – додав Столтенберг.
Раніше генеральний секретар розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.
- На сайті change.org опублікована петиція про вигнання країни-агресора РФ з Організації об’єднаних націй (ООН) та Ради безпеки ООН.
- Цього тижня НАТО планує провести зустріч. Під час неї Альянс планує “активізуватися та підтримати” Україну.