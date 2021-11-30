Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі сьогодні й завтра у Ризі обговорять тему російської військової присутності поблизу кордону з Україною.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

За словами генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберга, РФ стягнула до кордону з Україною “танки, артилерію, безпілотники, системи для радіоелектронної боротьби”.

“Ці дії нічим не спровоковані та незрозумілі”, – вважає Столтенберг.

Також він додав, що Росія повинна зробити кроки для деескалації. “Росія має продемонструвати прозорість, знизити напруженість та здійснити деескалацію. Підхід НАТО до Росії залишається незмінним. Ми зберігаємо наш захист потужним, залишаючись відкритими для діалогу”, – сказав генсек НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж візьме участь у зустрічі. В інтерв’ю латвійському виданню Delfi він розповів, які має очікування від неї.

“Ми цінуємо однозначні сигнали з боку НАТО, які звучать в інформаційному просторі останніми тижнями, але настав час для обговорення питання, що НАТО може практично зробити для зміцнення безпеки в ширшому Чорноморському регіоні та як конкретно Альянс може допомогти Україні у ситуації, що склалася.

Йдеться не лише про інтереси України. Розпочне Росія військову операцію проти України чи вирішить не робити цього, але продовжить підривати Україну зсередини – у всякому разі це створюватиме військово-безпековий тиск на весь східний фланг Альянсу”, – розповів очільник МЗС.

За словами дипломата, саме тому Україна важлива для НАТО, і Альянс зацікавлений у тому, щоб Україна була сильною.

“Сильна Україна — це безпека на східному фланзі НАТО. Це дуже просто. Тиждень тому я зустрівся з Генеральним секретарем НАТО, поділився з ним ідеями, як Альянс може допомогти Україні. Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Ризі — це чудова можливість працювати над тим, щоб союзники були готові рухатися вперед, перейшовши від політичних заяв до надання практичної допомоги”, – додав Кулеба.

Нагадаємо, розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі 100 батальйонних тактичних груп, або потенційно близько до 100 000 осіб.

Приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях, і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку. Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.