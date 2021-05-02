У Києво-Печерській лаврі на великоднє богослужіння зібралося дуже багато людей. У самому храмі та на дворі ніхто не дотримувався соціальної дистанції, зрідка на кому можна було побачити маску. Представники духовенства відхрещуються, мовляв, кожен вирішує сам за себе.

Про це розповідають #Букви.

Богослужіння в храмі тривало до 03:00 2 травня. Службу провів предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

Всередині був натовп і майже усі без масок.

“Я нічого за це не скажу. Кожен вирішує сам за себе”, – відповів представник духовенства, коли журналіст у нього запитав про відсутність масок у прихожан.

За словами поліціянта, який чергував біля Лаври, усі, хто заходив у середину, були в масках.

“Усі в масках. Усі заходять до церкви у масках. Так що не накручуйте… Вони вийшли і тут зняли. Людей тут немає. Спалаху коронавірусу не буде. Все буде добре. Карантинних заходів дотримуються”, – сказав поліціянт.

“Щодо нового спалаху – не знаю… Без масок в магазинах, супермаркетах, а от церкву бачать. От тільки в церкві без масок! В ресторанах крутих, депутати – всі, а от тільки церква без масок. Ми перехворіли. Я була вагітна і перехворіла. Ну що робити? Сестра моя ледве не померла. Нас з того світу витягнув. Завдяки Господу. Ну що робити? В минулому році нашої радості позбавили, життя нашого позбавили – тому що церкви були закриті, ми дома молились. Але вдома, то не та молитва. Церква, то є церква”, – сказала одна з прихожанок.

“Вся епідемія у нас в телевізорі. І якщо ви вимкнете телевізор, то все це воно буде накручено. Йде війна восьмий рік підряд. І коли там гинуть люди, ось вони не бояться. І коли приїжджаєш сюди і дивишся, що всі в масках, що “ой, страшно, ми всі помремо, кінець світу”, якось стає не по собі”. “… Є не тільки церква. Багато людей на роботах сидять без масок… Я в середину (у Лавру, – ред.) не дивився, скільки там людей, але тут люди стоять не дуже купками”.

Варто зазначити, що багато храмів ПЦУ та УГКЦ транслювали служби онлайн.