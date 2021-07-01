Натовпи людей на футбольних стадіонах на "Євро-2020", а також в пабах і барах в містах-організаторах є рушійною силою нинішнього зростання коронавірусних інфекцій в Європі.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За даними ВООЗ, 10-тижневе зниження числа нових коронавірусних інфекцій в регіоні підійшло до кінця, і нова хвиля інфекцій неминуча, якщо футбольні фанати та інші люди послаблять пильність.

Минулого тижня кількість нових випадків захворювання зросла на 10% через змішування натовпів в містах, що приймають “Євро-2020”, поїздки та ослаблення соціальних обмежень.

“Нам потрібно дивитися не тільки на самі стадіони. Нам потрібно враховувати, як люди добираються туди, чи їдуть вони в великих переповнених автобусах? І коли вони залишають стадіони, чи заходять вони в переповнені бари та паби, щоб дивитися матчі? Саме ці невеликі безперервні події викликають поширення вірусу”, – зазначила старший офіцер ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.

Зростання числа нових випадків COVID-19 відбувається на тлі того, як більш заразний штам вірусу Delta швидко поширюється по Європі.

Шотландська влада заявила в середу, що майже 2 тис. осіб, які живуть в країні, відвідали захід “Євро-2020”, будучи зараженими COVID-19, також багато хто з них відвідали матч групового етапу проти Англії в Лондоні 18 червня.

Крім того, зростання кількості нових заражень викликало побоювання, що третя хвиля може поширитися по Європі восени, якщо люди не будуть вакциновані.

“Побоювання з приводу осіннього сплеску залишаються, але зараз ми бачимо, що він може відбутися навіть раніше”, – додала Смоллвуд.