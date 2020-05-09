Сьогодні в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Одесі натовпи людей принесли квіти до пам'ятника Невідомому матросу.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Поліція пускає всіх, але потрібно пройти через металошукач. Багато хто прийшов з дітьми. При цьому, деякі люди прийшли без масок, водночас, співробітники поліції діалогу роздають їх безкоштовно всім бажаючим.

В цілому обстановка спокійна, але іноді спалахують словесні перепалки. Однак правоохоронці затримали одну людину, а також помітили жінку з стрічкою, схожою на георгіївську.

Крім того, поліція та активісти заблокували автопробіг партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) в районі Одеського морського вокзалу. Причиною зупинки було проведення масового заходу.

Після годинних переговорів з правоохоронцями машини почали випускати по одній з інтервалом в 5-10 хвилин, знявши з автомобілів політичну символіку, партійні прапори та червоні прапори з написом “Спасибі за перемогу” та золотою зіркою.

Нагадаємо, у Києві в парку Вічної Слави проходить акція, присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вхід в парк обмежений, тому там утворилися черги і скупчення людей. Для покладання квітів їх пропускають маленькими групами.