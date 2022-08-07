Станом на 1 серпня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить 2,48 млрд грн. Так, на потреби військових перерахували понад 17,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти перерахували, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн;

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 13 401 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – всього понад 912 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 20 млрд грн в еквіваленті. Понад 7,1 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

В Нацбанку нагадали, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.