Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кошти перерахували, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн;
- на потреби Міністерства оборони України – всього понад 13 401 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;
- на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – всього понад 912 млн грн;
на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.
Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 20 млрд грн в еквіваленті. Понад 7,1 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
В Нацбанку нагадали, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.
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