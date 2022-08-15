Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кошти перерахувано, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;
- на потреби Міністерства оборони України – всього понад 14 401 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;
- на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – всього понад 1,5 млрд грн;
- на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.
Загалом із дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 20 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 7,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
У регулятора нагадали, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.
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