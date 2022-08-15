Станом на 15 серпня 2022 року Національний банк вже перерахував на потреби військових більш як 19,5 млрд грн. Залишок коштів на спецрахунку, який відкрито для підтримки Збройних Сил України, становить понад 976 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти перерахувано, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 14 401 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – всього понад 1,5 млрд грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.

Загалом із дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 20 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 7,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

У регулятора нагадали, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.