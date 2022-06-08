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Нацбанк вже перерахував на потреби української армії понад 17 млрд грн

Станом на 08 червня 2022 року Національний банк України вже перерахував на потреби військових понад 17,1 млрд грн.

Середа, 8 червня 2022, 22:49
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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 135 млн грн, кошти перераховано зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
  • на потреби Національної поліції України  – всього 1 650 млн грн;
  • на потреби Міністерства оборони України – всього 13 280 млн грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн.

Усього з дня відкриття спецрахунка, на нього перерахували понад 17,2 млрд грн в еквіваленті. Зокрема 5,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

У пресслужбі регулятора нагадали, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.

 

Теги: ЗСУ, кошти, НБУ, підтримка армії, Нацбанк

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