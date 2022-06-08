Нацбанк вже перерахував на потреби української армії понад 17 млрд грн

Станом на 08 червня 2022 року Національний банк України вже перерахував на потреби військових понад 17,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 135 млн грн, кошти перераховано зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 280 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн.

Усього з дня відкриття спецрахунка, на нього перерахували понад 17,2 млрд грн в еквіваленті. Зокрема 5,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

У пресслужбі регулятора нагадали, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.