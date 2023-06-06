У ЗМІ поширювалась інформація про те, що Національний банк України контролюватиме усі операції українців із банківськими картками, проте НБУ спростував це.

Джерело: пресслужба Нацбанку.

Як пояснили в НБУ, у листі до банків з вимогою надавати інформацію про карткові операції “не йдеться про фізичних осіб” – тобто і звичайних українців, і навіть ФОПів.

“Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб”, – запевнили в НБУ.

Від грудня 2022 року НБУ отримує інформацію “виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг-юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції”.

В НБУ також зазначили, що першим про це написав “підсанкційний проросійський ресурс “Страна.юа” з провокаційно недостовірною його інтерпретацією”.

Національний банк виявив проблеми на нелегальних сегментах тіньового ринку, де використовуються не готівкові, а електронні засоби платежу, такі як банківські картки. Наприклад, обслуговування нелегальних гральних закладів.

Такий контроль над операціями дозволяє боротися з відмиванням грошей та збільшувати надходження податків, – стверджують у НБУ.

За перші п’ять місяців 2023 року від грального бізнесу до бюджету надійшло понад 2,3 млрд грн, що значно перевищує 731 млн грн, отриманих за весь 2022 рік, а також 205 млн грн, зібраних у 2021 році до початку війни.

Зазначається, що поворотний момент настав в грудні 2022 року, коли впроваджено цей моніторинг, що викликав поточний ажіотаж. Вже тоді від грального бізнесу надійшло 202 млн грн податків, що становить третину загальної суми протягом року.