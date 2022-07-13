В Україні Національний банк представив пам’ятну монету, яку присвятив Військово-морським силам Збройних сил України. Монету номіналом 10 гривень введуть в обіг з 14 липня.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

На аверсі монети розмістили Військово-морських сил ЗСУ. Унизу ліворуч від центра розташовний малий Державний Герб України, а з правого боку – номінал та графічний символ гривні.

На іншому боці монети зображено різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ. Річ у тім, що до складу крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.

“Присвячена окремому виду Збройних сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України”, – йдеться в описі монети.