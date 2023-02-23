23 лютого голова Національного банку Андрій Пишний презентував нову пам’ятну банкноту “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!”, присвячену боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Пам’ятна банкнота “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!” номіналом 20 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2023 року. Дизайн банкноти виконаний вертикально.

Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного.

Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Тираж банкноти – всього 300 000 штук. Таким чином, нову 20-гривневу банкноту колекційною.

Придбати пам’ятну банкноту “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!” можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого 2023 року. Надалі, в міру їх виготовлення, банкноти знову додаватимуться до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більше клієнтів. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів.

Розмір банкноти – 80 x 165 мм.

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України (фото “Українські воїни підіймають прапор” автора Олександра Смірнова) на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі – такі тексти українською і англійською (між текстами – лавровий вінок): “24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу”.

Під лавровим вінком розміщено напис: І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ… та полімерну стрічку, що містить: знак гривні, знак Національного банку України, шеврон Збройних Сил України, емблему Збройних Сил України та написи: СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА.

Цифрове позначення номіналу – 20 (унизу ліворуч), вертикальний напис ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ (праворуч від воїнів) та стилізований степ із квітами маку – пам’ять про полеглих захисників України.

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку (автор дизайну Сергій Мішакін), обабіч якої – стилізовані крила з полум’я свічок; угорі на тлі абрисів зруйнованих будівель – терновий вінок, символ мучеництва, праворуч від якого – захисний елемент, кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака.

Також на зворотному боці банкноти міститься напис: “ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!” (під терновим вінком) та зображена своєрідна алюзія – стилізовані маки, що уособлюють криваві сліди від куль. Створив дизайн цієї пам’ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.