Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Пам’ятна банкнота “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!” номіналом 20 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2023 року. Дизайн банкноти виконаний вертикально.
Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного.
Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.
Тираж банкноти – всього 300 000 штук. Таким чином, нову 20-гривневу банкноту колекційною.
Придбати пам’ятну банкноту “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!” можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого 2023 року. Надалі, в міру їх виготовлення, банкноти знову додаватимуться до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більше клієнтів. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів.
Розмір банкноти – 80 x 165 мм.
Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України (фото “Українські воїни підіймають прапор” автора Олександра Смірнова) на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.
Угорі – такі тексти українською і англійською (між текстами – лавровий вінок): “24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу”.
Під лавровим вінком розміщено напис: І НА ОНОВЛЕНІЙ ЗЕМЛІ ВРАГА НЕ БУДЕ… та полімерну стрічку, що містить: знак гривні, знак Національного банку України, шеврон Збройних Сил України, емблему Збройних Сил України та написи: СЛАВА УКРАЇНІ, ГЕРОЯМ СЛАВА.
Цифрове позначення номіналу – 20 (унизу ліворуч), вертикальний напис ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ (праворуч від воїнів) та стилізований степ із квітами маку – пам’ять про полеглих захисників України.
Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку (автор дизайну Сергій Мішакін), обабіч якої – стилізовані крила з полум’я свічок; угорі на тлі абрисів зруйнованих будівель – терновий вінок, символ мучеництва, праворуч від якого – захисний елемент, кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака.
Також на зворотному боці банкноти міститься напис: “ПАМЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! НІКОЛИ!” (під терновим вінком) та зображена своєрідна алюзія – стилізовані маки, що уособлюють криваві сліди від куль. Створив дизайн цієї пам’ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.
- 29 грудня 2022 року Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень, присвячену 300-річчю від дня народження українського філософа Григорія Сковороди.