Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позитивно зреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацбанку України.

У відомстві зазначають, що стовідсоткова гарантія за депозитами дозволить українцям бути впевненими, що їх заощадження будуть збережні, адже держава гарантує – кожен громадянин поверне свої кошти у повному обсязі.

Зазначається, що введення 100% гарантії на банківські вклади зовсім не означає, що виникне потреба у компенсації від держави вкладів усіх банків.

В НБУ додали, що до початку повномасштабного вторгнення Росії, банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструючи вагомі показники прибутковості, капіталізації та ліквідності.

“Запровадження 100% гарантії на банківські вклади – це додатковий механізм підтримання банків”, – наголосили у Нацбанку.

Як зауважили у НБУ, “бланкова гарантія” – це звичайна світова практика. Раніше до подібного кроку вдавались такі країни як Ірландія, Данія, Ісландія та Німеччина, коли світ зіштовхнувся з масштабною економічною кризою 2008 року.

Як відомо, у своєму зверненні 17 березня президент Зеленський запропонував запровадити 100% гарантію на депозити українців.

Очільник держави наголосив, що це – особливе завдання для НБУ, народних обранців та урядовців.