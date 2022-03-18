Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацбанку України.
У відомстві зазначають, що стовідсоткова гарантія за депозитами дозволить українцям бути впевненими, що їх заощадження будуть збережні, адже держава гарантує – кожен громадянин поверне свої кошти у повному обсязі.
Зазначається, що введення 100% гарантії на банківські вклади зовсім не означає, що виникне потреба у компенсації від держави вкладів усіх банків.
В НБУ додали, що до початку повномасштабного вторгнення Росії, банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструючи вагомі показники прибутковості, капіталізації та ліквідності.
“Запровадження 100% гарантії на банківські вклади – це додатковий механізм підтримання банків”, – наголосили у Нацбанку.
Як зауважили у НБУ, “бланкова гарантія” – це звичайна світова практика. Раніше до подібного кроку вдавались такі країни як Ірландія, Данія, Ісландія та Німеччина, коли світ зіштовхнувся з масштабною економічною кризою 2008 року.
Як відомо, у своєму зверненні 17 березня президент Зеленський запропонував запровадити 100% гарантію на депозити українців.
Очільник держави наголосив, що це – особливе завдання для НБУ, народних обранців та урядовців.
“Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частина, як зараз, як завжди, а повністю. Весь депозит. У будь-якому банку нашої держави, щоб люди не втратили гроші та не боялися цього ні за яких обставин. Тому чекаю конкретики. Проєкт рішення. І сподіваюся, що Верховна Рада не забариться з підтримкою. Тому що це потрібно українцям. Це потрібно Україні” – заявив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти із російського ринку. Зокрема припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.
- Також для вивезення з України сум, більших за 10 тис. євро українцям знову знадобляться додаткові документи, які мають підтвердити зняття готівки з власного рахунку або купівлю банківських металів на відповідну суму.
- Відомо, що у Національному банку України зазначають, що завдяки розробленим заздалегідь планам безперервної діяльності банки і надалі здійснюють основні операції. Наразі не реалізувалися побоювання щодо значних відпливів коштів.