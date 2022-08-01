Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Мобілізація коштів для підтримки ЗСУ є одним із пріоритетних напрямів у роботі Нацбанку з початку повномасштабної війни. 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для допомоги українським захисникам. Кошти на нього надходять як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти. За п’ять місяців від початку повномасштабної війни на цей рахунок перераховано понад 20 мільярдів гривень. Проте війна триває, і підтримка для Збройних Сил України зараз потрібна, як і в перші дні війни.

Наразі в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму більш як 5 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника.

З 1 серпня до 31 жовтня 2022 року кожен громадянин зможе долучитися до акції, зібрати монети і принести їх до відділень АТ “Ощадбанк” та АТ “ПУМБ” – не лише в Києві, але майже в усіх регіонах країни, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи.

Можна також організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Об’єднані зусилля українців здатні творити дива та допомагати українській армії долати ворога, зазначили у пресслужбі НБУ.