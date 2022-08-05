Національний банк України (НБУ) скасував ліцензії на обмін валюти у чотирьох фінансових компаній, а ще дві оштрафували. Причина — порушення вимог валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют. У такий спосіб, у компаній “КОНСТАНТА М”, “ДСД ФІНАНС”, “24 ОНЛАЙН”, “ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ” анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Водночас дві компанії – “ФІНОФІС” та “24 ОНЛАЙН” оштрафували

У Нацбанку пояснили, що розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи за виявлені порушення закону “Про запобігання та протидію легалізації [відмиванню] доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та закону “Про валюту і валютні операції”.

Також до цих двох фінансових компаній застосували письмові застереження.