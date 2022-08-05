Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют. У такий спосіб, у компаній “КОНСТАНТА М”, “ДСД ФІНАНС”, “24 ОНЛАЙН”, “ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ” анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства. Водночас дві компанії – “ФІНОФІС” та “24 ОНЛАЙН” оштрафували
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У Нацбанку пояснили, що розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи за виявлені порушення закону “Про запобігання та протидію легалізації [відмиванню] доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та закону “Про валюту і валютні операції”.
Також до цих двох фінансових компаній застосували письмові застереження.
- Нагадаємо, що раніше Національний банк України заборонив пунктам обміну та операторам поштового зв’язку виставляти табло з курсом валют. Мета — “як зниження спекулятивного тиску у готівковому сегменті, так і зменшення обсягів так званого банкоматного туризму”.
- Національний банк України ініціював проведення благодійної акції “Смілива гривня”. Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів перерахують на потреби Збройних Сил України.