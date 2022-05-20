В Україні скасували обмеження на встановлення курсу, за яким продаватимуть готівкову іноземну валюту клієнтам.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

У дописі зазначається, що із суботи, 21 травня, не діятимуть обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Також скасовуються обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з клієнтських рахунків кошти в гривні, при використанні гривневих карток для розрахунків за кордоном.

Зазначається, що раніше відхилення від офіційного курсу не мало перевищувати 10%.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомляє, що зняття обмежень щодо продажу валюти населенню має поліпшити умови роботи легальних суб’єктів ринку, сприяти посиленню конкуренції та підвищенню ліквідності легального сегмента, а також зменшити кількість нелегальних операцій. Валютний ринок в результаті має стати стійкішим, також має знизитися амплітуда курсових коливань у готівковому сегменті.

Окрім цього, зменшено щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, які були відкриті в українських банках. Тепер ліміт становить 50 тисяч грн в еквіваленті (раніше – 100 тисяч грн).

Очікується, що це знизить ризики непродуктивного відпливу капіталу та запобігатиме спекуляціям, а також обходу валютних обмежень, до того ж, захистить міжнародні резерви країни.

Водночас громадяни і надалі можуть знімати готівку з валютних рахунків в українських банках у межах щоденного ліміту в 100 тисяч грн.

Також зміни не торкнуться карток громадян, що знаходяться за кордоном та використовують їх для оплати товарів, робіт та послуг.

“Отже, попри зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби”, – йдеться у повідомленні Нацбанку.