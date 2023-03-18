Нацбанк вимагає перевіряти клієнтів на зв’язки з РФ

Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів з Росією.

Про це інформує пресслужба Національного банку України.

НБУ визначив категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати інформацію про співпрацю з країною-агресором, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

“Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором”, – йдеться у заяві пресслужби.

Вважається, що збір і документування цих даних сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.