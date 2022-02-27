Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих російськими банками.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як пояснили у регуляторі, це звернення зумовлене необхідністю вжиття заходів, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.