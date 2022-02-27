Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як пояснили у регуляторі, це звернення зумовлене необхідністю вжиття заходів, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.
“Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні”, – наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
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