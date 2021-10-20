Відповідну постанову опублікували на сайті НБУ.

Постанову щодо заборони здійснення касових операцій з приймання готівки в російських рублях ухвалили ще 8 жовтня.

Зазначається, що обмеження діятиме, поки залишатиметься чинним закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, який був ухвалений у квітні 2014 року.

Також заборона поширюється на операції, які здійснюються при купівлі-продажу готівкової інвалюти між банками.

“Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, – йдеться у постанові.

Постанова набирає чинності з 21 листопада 2021 року.

Як пише видання “Мінфін” з посиланням на дані НБУ, станом на початок вересня 2021 на рахунках в російських рублях, які відкриті в українських банках, фізособи тримали еквівалент 321 млн грн. Водночас на депозитних рахунках лише 3 млн грн.