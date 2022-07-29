Національний банк України заборонив пунктам обміну та операторам поштового зв’язку виставляти табло з курсом валют. Мета — "зниження спекулятивного тиску у готівковому сегменті, так і зменшення обсягів так званого банкоматного туризму".

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За новими вимогами, інформацію про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют надаватимуться у вигляді розпорядження в касах установ.

Водночас обмінники повинні подати інформацію до “Реєстру приміщень”, у якому здійснюють валютні операції.

Тепер процес обміну валют мають здійснювати з відеоспостереженням. Зокрема, центробанк має переглянути технічні вимоги до кас.

Також Нацбанк планує збільшити контроль над виплатою податків небанківських установ.