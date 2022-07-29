Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За новими вимогами, інформацію про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют надаватимуться у вигляді розпорядження в касах установ.

Водночас обмінники повинні подати інформацію до “Реєстру приміщень”, у якому здійснюють валютні операції.

Тепер процес обміну валют мають здійснювати з відеоспостереженням. Зокрема, центробанк має переглянути технічні вимоги до кас.

Також Нацбанк планує збільшити контроль над виплатою податків небанківських установ.

“Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим. Зважаючи на це, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою”, — йдеться в повідомленні.