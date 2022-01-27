Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Нагадаємо, що сьогодні на заводі “Південмаш” у Дніпрі сталася трагедія. Артем Рябчук, 20-річний солдат строкової служби, з автомата розстріляв караул військовослужбовців.

Командування та особовий склад висловили співчуття рідним та близьким загиблих під час надзвичайної події, що трапилася у Дніпрі.

Серед загиблих: старший лейтенант Буганов Олександр Олександрович (НГУ), молодший сержант Драган Олександр Олександрович (НГУ), старший солдат Левківський Артем Володимирович (НГУ), солдат Чернік Леонід Леонідович (НГУ), Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

Також повідомляється, що підозрюваний у вбивстві був затриманий співробітниками Патрульної поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом.