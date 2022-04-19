Нацгвардієць у Луганській області з АК-74 збив російський безпілотник вартістю 10 млн гривень

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Ворожий дрон прямував у бік розташування українських військових. Нацгвардієць отримав від командира підрозділу інформацію про помічений БПЛА. За словами “Клапана”, дрон було добре видно на висоті 200-300 метрів.

“Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь”, – уточнив “Клапан”.

Для ліквідації дрона вистачило два неповних магазини. Після першого безпілотник почав розвертатися і летіти у бік бійця. Нацгвардієць останніми кількома патронами вистрелив, відтак БПЛА “вже кругом пішов вниз” і вибухнув.

Міністерство внутрішніх справ додало, що збитий дрон був здатний передавати відео на відстань до 120 кілометрів і нести вибухівку. Вартість комплексу може становити 18 млн рублів (майже 7 млн гривень), а летального апарата – близько 5-7 млн рублів (2-3 млн гривень).