Під час повномасштабної фази російсько-української війни військовослужбовці Національної гвардії України продовжують охороняти консульство Російської Федерації у Києві. У Нацгвардії та МВС не змогли пояснити необхідність та вартість такої охорони.

У січні 2022 року #Букви зафіксували постійне цілодобове перебування спецтранспорту та озброєної охорони поблизу російського консульства у Києві. На запит щодо необхідності та вартості забезпечення охорони, у НГУ та МВС надали формальну відповідь, так і не пояснивши необхідності в охороні дипустанови РФ та обсяг витрат на її забезпечення.

Втім, після надходження запиту #Букв, військовослужбовці НГУ та спецтранспорт поблизу консульства РФ по вул. Добровольчих батальйонів, 5 у Києві – зникли.

24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив про розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, без розриву консульських зносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. У МЗС України прокоментували це рішення необхідністю захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в’язнів.

За кілька днів до того, 22 лютого, ЗМІ повідомили про евакуацію російських дипломатів з України, що підтвердили й в російському МЗС.

Попри це, через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, охорона із військовослужбовців НГУ знову з’явилась поблизу будівлі консульства РФ по вул. Добровольчих батальйонів, 5 у Києві, зокрема, впродовж липня-серпня це неодноразово спостерігав кореспондент #Букв.

Для з’ясування мети забезпечення охороною дипустанови держави-агресора, #Букви надіслали до НГУ та МВС відповідний запит, але відповіді в передбачений законом строк не отримали.

Від редакції.

У той час, коли Україна вимагає від міжнародних партнерів посилення як економічних, так і візових санкцій щодо РФ та її громадян РФ, є дуже дивним, коли українські платники податків (діяльність НГУ фінансується коштом державного бюджету України) фінансують охорону консульства РФ в Україні.

Редакція не виключає, що може бути належне пояснення такій ситуації з точки зору дипломатії чи міжнародно-правових угод, але державні органи цього пояснення журналістам не надали, попри вимоги чинного законодавства, яке їх до цього зобов’язує.