Десятки нацгвардійців та поліцейських Дніпропетровщини прийшли на станцію переливання крові, аби здати кров для колег, які постраждалих унаслідок сьогоднішньої стрілянини у Дніпрі.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

За даними МВС, ще до обіду на станцію переливання крові прибуло більш як 40 гвардійців та співробітників нацполіцї Дніпропетровської області. Завтра на станцію приїдуть ще 50 гвардійців.

“Здатність об’єднуватись задля допомогти іншим – це те що робить нас людьми. Дехто із волонтерів прибув на станцію переливання крові, навіть знаходячись у відпустці. Таким чином військові та поліцейські хочуть допомогти товаришам, які втратили багато крові у результаті стрілянини на Південному машинобудівному заводі”, – зазначають у пресслужбі.

Повідомляється також, що стан чотирьох поранених військовослужбовців задовільний. Водночас стан однієї пораненої жінки тяжкий.