Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України (МВС).
За даними МВС, ще до обіду на станцію переливання крові прибуло більш як 40 гвардійців та співробітників нацполіцї Дніпропетровської області. Завтра на станцію приїдуть ще 50 гвардійців.
“Здатність об’єднуватись задля допомогти іншим – це те що робить нас людьми. Дехто із волонтерів прибув на станцію переливання крові, навіть знаходячись у відпустці. Таким чином військові та поліцейські хочуть допомогти товаришам, які втратили багато крові у результаті стрілянини на Південному машинобудівному заводі”, – зазначають у пресслужбі.
Повідомляється також, що стан чотирьох поранених військовослужбовців задовільний. Водночас стан однієї пораненої жінки тяжкий.
“Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим та проводять поетапні оперативні втручання”, – додають у МВС.
- Нагадаємо, що в ніч на 27 січня у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу 20-річний солдат відкрив вогонь по товаришах по службі.
- Через декілька годин нацгвардійця Артема Рябчука, який влаштував смертельну стрілянину у Дніпрі затримали в районному центрі Дніпропетровської області. Автомат був при ньому.
- Після затримання Артемій Рябчук розповів, як убивав товаришів по службі.
- Також президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Окрім цього Національна гвардія України повідомила імена п’яти загиблих унаслідок стрілянини у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць Артем Рябчук.