Про це інформує пресслужба посольства України у Франції.

Резолюцію ухвалили одностайно – 331 законодавець проголосували “за”.

Пропозиція — яка вважається символічним кроком членів асамблеї — також закликає французький уряд домагатися від ООН внесення “Вагнера” до списку терористичних організацій.

Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими французькими партнерами”, – зазначили у посольстві.

Щойно @AssembleeNat Франції у присутності міністра @MinColonna та Посла @OmelchenkoVadym одностайно ухвалили резолюцію щодо визнання «Вагнер» терористичною організацією. Впевнені, наступним кроком буде визнання росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими 🇫🇷 партнерами. pic.twitter.com/c5nQPvRgJG — UA Embassy in France (@UKRinFRA) May 9, 2023

Нині ПВК “Вагнер” входить до санкційних списків США, Великої Британії та Європейського Союзу.

Читайте також: США мають намір нейтралізувати діяльність ПВК «Вагнера» – радник Держдепу

14 березня Литовський Сейм одностайно ухвалив резолюцію, якою визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.

Окрім цього, за даними ЗМІ, міністерство внутрішніх справ Великої Британії працює над тим, аби визнати російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.

Наприкінці січня міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.