Видатних українців нагородили відзнакою "Національна легенда України", зокрема посмертно. Серед них була видатна художниця Марія Примаченко, картину котрої продали за 15 мільйонів гривень, спрямувавши кошти на ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська. Голова держави зазначив, що нагороду започаткували торік, але вона має важливе значення та мету. Він наголосив, що у такий спосіб талантів, геніїв, героїв належно вшановують.

“Тих, хто поміж нас, і ми маємо їх помічати. Тих, кого з нами, на жаль, уже немає, але ми повинні їх пам’ятати”, – сказав президент.

Нагороду присвоєно десяти людям, трьом з них посмертно. Ім’я Марії Примаченко внесене у Всесвітню енциклопедію мистецтва, а 2009 рік ЮНЕСКО оголосило роком української художниці.

5 травня продали її картину “Квіти виросли коло четвертого блока”. Кошти з благодійного аукціону передали на потреби Збройних сил України.

“Тобто навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Примаченко живе й фактично продовжує допомагати Україні. І сьогодні Україна нарешті каже їй “дякую” та віддає належне відповідно до її внеску та заслуг, офіційно й назавжди визнає: це наша велика українська художниця. Велика українка. Національна легенда українського живопису Марія Оксентіївна Примаченко”, – зазначив глава держави.

Ще нагороду отримали генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького Ігор Кожан, начальник караулу загону пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ігор Івасиков, нейрохірург Андрій Свист і педіатр Ольга Свист. Також її отримав провідник АТ “Українська залізниця” Анатолій Бабічев, викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут, волонтерка Тата Кеплер та футболіст Андрій Шевченко.

Посмертно нагороджено народного артиста та Героя України Анатолія Солов’яненка та старшого інспектора-льотчика Командування Військово-Морських сил Збройних Сил України, Героя України полковника Ігоря Бедзая.