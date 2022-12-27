Трудовий колектив Національної музичної академії України не прибиратиме імʼя російського композитора Петра Чайковського з назви свого закладу. На їхню думку, таке рішення "не на часі".

Про це повідомила культурна менеджерка Галина Григоренко з посиланням на трансляцію конференції.

Зазначається, що трудовий колектив ухвалив рішення про те, що це питання “потребує додаткового вивчення”. Григоренко зауважила, що “скільки ще часу на це потрібно, не було озвучено”.

Водночас у Міністерстві культури заявили, що “розчаровані” таким рішенням.

“Фактично не були враховані ані рекомендації профільного комітету ВРУ, ані Експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, ані рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені УІНП. І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського”, – сказав міністр Олександр Ткаченко у Telegram.

За його словами, питання не в тому, “чиє ім‘я має носити цей заклад”, а якими іменами українці маркують свої освітній та культурний простори.