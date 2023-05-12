Національна спілка кінематографістів України подала позов до суду щодо рішення Державного агентства України з питань кіно про продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії.

Про це повідомила пресслужба юридичної фірми Axon Partners, що представляє інтереси Національної спілки кінематографістів України (НСКУ).

Причиною позову називають ініційоване Держкіно України продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії. Відтак у Кабінеті Міністрів України ухвалили постанову від 07.03.2023, згідно з якою повноваження Ради продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

За даними Axon Partners, обґрунтуванням дій Держкіно, отримане у відповідь на адвокатські запити, є неможливість агентства провести конкурс через воєнний стан. Водночас відсутнє пояснення, як це може бути пов’язано.

Юристи нагадали, що “Держкіно провело конкурс на генерального директора Довженко-Центр у період блекаутів і масованих обстрілів. В лютому, коли загроза обʼєктивно зменшилась, вирішують, що далі так жити не можна і більше конкурсів вони не стягнуть”.

Також у юридичній компанії зауважили, що “Держкіно не мало повноважень подавати проєкт цієї постанови самостійно, а повинно було зробити це через міністра Кабінету міністрів — Олега Немчінова, який, втім, не погодив та не підтримав проєкт цієї постанови”.

“Постанова прийнята без обовʼязкових консультацій та обговорень з громадськістю, бо, як зазначили в Держкіно, “проєкт акта не потребує консультацій із зацікавленими сторонами, не потребує громадського обговорення”. Втім, їхня відсутність суперечить постанові КМУ про проведення консультацій з громадськістю”, – йдеться в повідомленні.