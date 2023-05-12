Про це повідомила пресслужба юридичної фірми Axon Partners, що представляє інтереси Національної спілки кінематографістів України (НСКУ).
Причиною позову називають ініційоване Держкіно України продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії. Відтак у Кабінеті Міністрів України ухвалили постанову від 07.03.2023, згідно з якою повноваження Ради продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.
За даними Axon Partners, обґрунтуванням дій Держкіно, отримане у відповідь на адвокатські запити, є неможливість агентства провести конкурс через воєнний стан. Водночас відсутнє пояснення, як це може бути пов’язано.
Юристи нагадали, що “Держкіно провело конкурс на генерального директора Довженко-Центр у період блекаутів і масованих обстрілів. В лютому, коли загроза обʼєктивно зменшилась, вирішують, що далі так жити не можна і більше конкурсів вони не стягнуть”.
Також у юридичній компанії зауважили, що “Держкіно не мало повноважень подавати проєкт цієї постанови самостійно, а повинно було зробити це через міністра Кабінету міністрів — Олега Немчінова, який, втім, не погодив та не підтримав проєкт цієї постанови”.
“Постанова прийнята без обовʼязкових консультацій та обговорень з громадськістю, бо, як зазначили в Держкіно, “проєкт акта не потребує консультацій із зацікавленими сторонами, не потребує громадського обговорення”. Втім, їхня відсутність суперечить постанові КМУ про проведення консультацій з громадськістю”, – йдеться в повідомленні.
- У серпні 2022 року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”, тобто ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.
- 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” зупинили. У “Центрі” призначили прозорий конкурс на посаду директора. Вже на початку лютого конкурсна комісія мала обрати голову “Довженко-Центру”. Проте цього не сталося через буцімто замінування будівлі. Засідання перенесли на 6 лютого, де обрали гендиректоркою Олену Гончарук.
- 12 листопада під “Довженко-Центром” у Києві відбулася акція проти реорганізації, яка спричинить повну ліквідацію національного кіноархіву. Однак поліціянти, ймовірно, намагалися протидіяти протесту.