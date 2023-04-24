Українська національна збірна не планує зніматися з відбіркового турніру Євро-2024. Раніше Міністерство молоді та спорту України видало наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами та білорусами.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

За його словами, вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини. Вона буде інспектувати місце проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

“Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації! Далі наводжу текст отриманого від Міністерства листа”, – зазначив він.

Зазначено, що структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд у міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь команди РФ і РБ. У випадку виявлення очних зустрічей представників трьох країн –для розв’язання питання мають бути задіяні вимоги наказу Мінмолодьспорту.

“Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії”, – додав Андрій Павелко.