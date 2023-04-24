Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
За його словами, вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини. Вона буде інспектувати місце проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.
“Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації! Далі наводжу текст отриманого від Міністерства листа”, – зазначив він.
Зазначено, що структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд у міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь команди РФ і РБ. У випадку виявлення очних зустрічей представників трьох країн –для розв’язання питання мають бути задіяні вимоги наказу Мінмолодьспорту.
“Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії”, – додав Андрій Павелко.
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