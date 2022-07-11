Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що позиція країн Євросоюзу та G7 щодо російського вторгнення в Україну не переважає серед країн G20.

Про це Жозеп Боррель написав у своєму блозі за підсумками саміту на рівні міністрів країн G20 в Індонезії.

Головний висновок із саміту: в абстрактних термінах усі згодні з необхідністю захисту таких принципів, як територіальний суверенітет та незастосування сили. Однак це часто має інший вигляд, “коли починається конкретика”.

“Жорстока правда полягає в тому, що національні інтереси часто переважують загальну прихильність до вищих ідеалів”, – констатував Боррель.

Глава європейської дипломатії нагадав, що на голосуванні Генасамблеї ООН у березні 140 держав засудили російську агресію і жоден член G20, окрім РФ, не виступив проти резолюції. Водночас про те, як рухатися далі, і про наслідки війни думки різко розходяться. У той час як G7 та країни-однодумці – єдині в засудженні дій і Росії та у питанні санкцій проти Кремля, інші країни найчастіше дотримуються іншої точки зору, наголосив він.

Боррель також зауважив, що, попри всю пропаганду та брехню з боку Кремля, світова продовольча криза не викликана ЄС чи міжнародними санкціями. Захід не націлений на сільськогосподарський сектор РФ, не забороняє імпорт російських сільськогосподарських товарів чи добрив, а також оплату такої продукції. Саме загарбницька війна РФ проти України різко загострює продовольчу кризу.

“Росія захопила житницю світу, перетворивши судноплавні шляхи Чорного моря на зону бойових дій. Це свідома спроба використати їжу як зброю проти найбільш вразливих країн світу, особливо в Африці”, – пояснив він.

За його словами, всі засуджують напад на територіальну цілісність і суверенітет країни. Але коли справа доходить до того, щоб назвати агресора та визначити, хто відповідальний за наслідки, багато хто з різних причин мовчить. Деякі більше стурбовані наслідками війни для себе, а не тим, хто відповідальний за ці труднощі, і як цю війну закінчити; інші скаржаться на “подвійні стандарти” або просто хочуть зберегти добрі двосторонні відносини з РФ. І багато хто залишається невизначеним і не бажає ставати на якусь сторону, тому що це поставило б під загрозу їхні геополітичні інтереси.

Головний дипломат Європи зауважив, що глобальна битва наративів – у розпалі, і наразі Захід поки що не перемагає.

Як ЄС, ми маємо продовжити роботу, щоб спростувати російську брехню та військову пропаганду, даючи зрозуміти, хто несе відповідальність за агресію та, отже, її наслідки. Нам також потрібно проявити солідарність із жертвою, тобто Україною, допомагаючи конкретним і видимим чином тим, хто найбільше постраждав від наслідків жахливої ​​війни Путіна, але якимось чином шукає допомоги в Росії”, – зазначив він.

Боррель також нагадав про поведінку глави МЗС РФ Лаврова, котрий залишив засідання G20 одразу після свого виступу. Це рішення, за його твердженням, говорить усе, що потрібно знати про те, наскільки РФ дійсно турбується про багатосторонні форуми. Він також висловив сподівання, що деякі члени G20, яким байдуже до війни в Україні, добре помітили це.