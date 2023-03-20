17 березня в Києві до фондів Національної бібліотеки України для дітей передали колекцію з 555 книг британської дитячої письменниці та ілюстраторки Ширлі Х’юз. З них також: 51 книгу буде передано до Херсонської обласної бібліотеки для дітей, 51 – до Миколаївської, 30 – Донецькій обласній бібліотеці для дітей.

Про це сповіщає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що 24 лютого 2022 року діти 94-річної Ширлі Х’юз повідомили матері про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У відповідь на новину жінка сказала: “Я вірю, що українці переможуть!”. Наступного дня Ширлі Х’юз не стало.

Повідомляється, що її діти прийняли рішення передати унікальну книжкову колекцію в Україну. Крім того, додається, що її старший син, Ед, є відомим журналістом газети “The Guardian”. Він тривалий час перебуває в Україні, відвідує деокуповані та прифронтові міста, висвітлює події в Україні.

У МКІП нагадали, що Ширлі Х’юз проілюструвала понад 200 дитячих книжок та власноруч написала 50. Її книжки розійшлися світом загальним тиражем понад 11 млн примірників. За літературну діяльність та ілюстрування книг Ширлі неодноразово нагороджували найпрестижнішими літературними преміями та відзнаками.