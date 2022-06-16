Центральний банк Швейцарії несподівано підвищив процентні ставки вперше з 2007 року для того, щоб запобігти інфляції, яка може вийти з-під контролю.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Таким чином Національний банк Швейцарії підвищив свою політичну ставку на 50 основних пунктів до -0,25%. Саме це різко спричинило зростання франка відносно до євро більш ніж на 2%.

Рішення Національного банку Швейцарії було ухвалено через кілька годин після того, як Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 75 основних пунктів.

Коли швейцарські політики на чолі з головою Центрального банку Томасом Джорданом приєдналися до глобального посилення грошово-кредитної політики, то вони заявили, що може відбуватися подальше підвищення ставок.

“Ми не виключаємо подальшого підвищення ставок, але ми також не займаємося прогнозами”, – зазначив голова Центрального банку Швейцарії Томас Джордан.

Також він додав, що не варто недооцінювати ризики тривалого зростання загального рівня цін.

Несподіване підвищення ставки відбулося разом зі зміною прогнозу щодо інфляції, яка становитиме 2,8% цього року, 1,9% у 2023 році та 1,6% у 2024 році.