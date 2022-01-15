Протягом грудня 2021 року Національний банк зареєстрував 11 фінансових компаній, 1 ломбард, 1 лізингову компанію, 4 страхові брокери та 6 колекторських компаній. В той самий час 40 компаній були позбавлені ліцензій: 15 фінансових компаній, 1 страховик, 9 ломбардів, 4 кредитні спілки та 4 лізингові компанії залишили ринок добровільно, а 7 фінансових компаній були виключені примусово.

На кінець грудня минулого року кількість фінансових небанківських компаній зменшилася до 1893 року. При цьому кількість МФО в Україні, які реально активно видають кредити населенню, налічується близько 80. Інші перебувають у “сплячому стані”.

2021 року НБУ значно посилив вимоги до діяльності фінансових компаній. З ініціативи Нацбанку було створено Реєстр колекторських компаній України, тим самим значно скоротивши кількість компаній, що працювали у сфері стягнення фінансової заборгованості. Деякі гравці ринку просто не змогли дотриматися всіх вимог для отримання ліцензії.

Також під роздачу потрапили кілька мікрофінансових компаній, які були помічені у неетичній поведінці та порушенні норм “колекторського закону”. Так, компанія ТОВ “МАНІФОЮ” була оштрафована на максимальну суму 102 000 гривень.

Що чекає на ринок фінансових послуг у 2022 році?

За словами експерта порталу Банки.юа Паламарчука Сергія, Національний Банк України, швидше за все, продовжить наводити лад на ринку фінансових послуг. Мікрофінансовим та колекторським компаніям доведеться прийняти нові правила гри та починати працювати в рамках правового поля. Такий запит є, перш за все, у клієнтів таких компаній.

Також за підтримки НБУ продовжиться цифровізація фінансових послуг. Фінансові компанії вже навчилися віддалено ідентифікувати клієнтів, а скорочення банківських відділень лише підтверджують цю тенденцію.