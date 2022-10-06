Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У повідомленні зазначається, що Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію АТ “Банк Січ”, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідне рішення набирає чинності з 10 жовтня 2022 року.

“Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України “Про Національний банк України”, статті 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 44 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 06 жовтня 2022 року № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ “БАНК СІЧ” з 10 жовтня 2022 року”, – повідомили у пресслужбі НБУ.

Варто зазначити, що 9 серпня акціонерне товариство “Банк Січ” було віднесено до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через нестачу коштів.

Згідно зі статтею 76 закону України “Про банки і банківську діяльність”, невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Власники банку, відповідно до статті 58 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку.

У НБУ зауважили, що власники істотної участі АТ “Банк Січ” не вжили дієвих заходів для поліпшення його фінансового стану для забезпечення спроможності виконати у встановлений договором строк свої зобов’язання перед Національним банком України.

“Діяльність АТ “Банк Січ” характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови”, – наголосили у повідомленні НБУ.

Натомість віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови на 1 серпня 2022 року становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.