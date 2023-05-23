Національний музей народної архітектури та побуту України та Командування Об’єднаних Сил ЗСУ підписали меморандум про співробітництво, спрямоване на реалізацію Програми психологічної реабілітації для військових, учасників бойових дій та осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної війни РФ, а також членів їхніх родин.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України та Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

“Ми робимо все можливе для того, щоб українські військові завжди відчували підтримку небайдужих та добрих людей”, – зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Згідно із зазначеною ініціативою територія Національного музею народної архітектури та побуту України буде оголошена зоною психологічної реабілітації, що надасть військовослужбовцям змогу відпочити емоційно, відчути український дух і культурну ідентичність.

Учасники цієї програми будуть залучені до широкого кола заходів музею: інтерактивних програм, лекцій, майстер-класів, квестів і екскурсій.

“Територія музею оголошена зоною психологічної реабілітації для військових. Наш музей стане майданчиком для нового експериментального методу емоційного та посттравматичного відновлення військових, учасників бойових дій та осіб, які постраждали внаслідок російської збройної агресії, а також їхніх родин”, – сказала генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України (НМНАПУ) Оксана Повякель.