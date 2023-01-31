На три обленерго наклали штраф розміром 85 тисяч гривень через неналежне інформування споживачів щодо графіків відключень. Ще "ДТЕК Київські регіональні електромережі" отримали покарання розмірі 170 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора 30 січня.

Штрафи запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема 85 тисяч гривень мають виплатити ПРАТ “Львівобленерго”, ПРАТ “Закарпаттяобленерго” та АТ “Полтаваобленерго”.

Представниця Ольга Бабій зазначила, що комісія перевіряє скарги щодо дискримінаційності, наявності та відповідності затверджених об‘єктів критичної інфраструктури. Компанії не дотримувалися графіків стабілізаційних погодинних відключень, через що не забезпечили рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.

Обленерго зобов’язані розміщати на сайтах час початку та закінчення перерви електропостачання з назвами населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо. Компанії мають вказувати назви перерв: планові, аварійні, стабілізаційні тощо. Також інформацію мають активізовувати кожні 30 хвилин.