Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора 30 січня.
Штрафи запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Зокрема 85 тисяч гривень мають виплатити ПРАТ “Львівобленерго”, ПРАТ “Закарпаттяобленерго” та АТ “Полтаваобленерго”.
Представниця Ольга Бабій зазначила, що комісія перевіряє скарги щодо дискримінаційності, наявності та відповідності затверджених об‘єктів критичної інфраструктури. Компанії не дотримувалися графіків стабілізаційних погодинних відключень, через що не забезпечили рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами.
Обленерго зобов’язані розміщати на сайтах час початку та закінчення перерви електропостачання з назвами населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо. Компанії мають вказувати назви перерв: планові, аварійні, стабілізаційні тощо. Також інформацію мають активізовувати кожні 30 хвилин.
Стосовно штрафу щодо “ДТЕК Київські регіональні електромережі” Ольга Бабій додала, що раніше комісія застосовувала максимальний штраф 1,7 млн гривень, а не 170 тисяч гривень. Компанія до 12 січня не надала інформації в паперовому й електронному вигляді та завірені копії підтвердних документів. Утім комісія вирішила запровадити найменший штраф.
У ДТЕК у Telegram наголосили, що не згодні з рішенням регулятора про покарання і оскаржать його в суді.
- В Україні оштрафували ще два обленерго за “недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії”. Рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП).