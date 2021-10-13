Національна поліція співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров'я у протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Зокрема Нацполіція буде проводити рейди щодо дотримання карантину

Про це повідомили на сайті МОЗ

Державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наразі в Україні важка епідеміологічна ситуація, викликана саме штамом “Дельта”, який зареєстрований у кожній області України.

Кузін повідомив, що в кожному регіоні працює Центр контролю та профілактики хвороб, однак цього недостатньо. Оскільки є зони (16 регіонів, що знаходяться на “помаранчевому” рівні епідеміологічної небезпеки), де потрібно посилювати контроль за дотриманням карантину.

Йдеться про дієвий контроль за дотриманням маскового режиму, за умовами перевезень, за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами тощо.

Відтак співробітники Нацполіції будуть проводити рейди щодо дотримання карантину.

Завдання поліціянтів полягає у проведенні роз’яснювальної роботи серед перевізників щодо необхідності дотримання карантинних вимог, а також роз’яснення щодо відповідальності громадян та перевізників у випадку порушення протиепідемічного законодавства.

Вони також слідкуватимуть за роботою розважальних закладів (нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування тощо), яким дозволено працювати за умови підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності.

Також Нацполіція встановила на планшети поліціянтів відповідне програмне забезпечення. Воно дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

З рейдовими групами співпрацюватиме Державна служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, а також Центри контролю та профілактики хвороб, які надаватимуть роз’яснення та будуть партнерами у діях контролю, який необхідно застосовувати на рівні областей.