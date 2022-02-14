Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції України у Facebook.
Повідомляється, що з вівторка, 14 лютого по суботу, 19 лютого, особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.
Це означає, що:
- на вулицях перебуватиме більше патрульних, які будуть забезпечувати безпеку та порядок
- будуть розгорнуті додаткові ситуаційні центри задля цілодобового моніторингу ситуації в країні
- обєкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування будуть взяті під охорону
За словами Ігоря Клименка, такі дії необхідні для того, щоб правоохоронці оперативно реагували на будь-які загрози безпеці громадян.
Клименко додав, що посилений режим роботи поліціянтів не є приводом для паніки, адже він потрібен задля захисту та повної готовності.
- Нагадаємо, працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали громадянина Російської Федерації, котрий представлявся родичем міністра внутрішніх справ України та “продавав” посади у відомстві за $60 000.