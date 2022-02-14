Як повідомив очільник Національної поліції України Ігор Клименко, найближчими днями українські поліціянти працюватимуть у посиленому режимі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції України у Facebook.

Повідомляється, що з вівторка, 14 лютого по суботу, 19 лютого, особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби.

Це означає, що:

на вулицях перебуватиме більше патрульних, які будуть забезпечувати безпеку та порядок

будуть розгорнуті додаткові ситуаційні центри задля цілодобового моніторингу ситуації в країні

обєкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування будуть взяті під охорону

За словами Ігоря Клименка, такі дії необхідні для того, щоб правоохоронці оперативно реагували на будь-які загрози безпеці громадян.

Клименко додав, що посилений режим роботи поліціянтів не є приводом для паніки, адже він потрібен задля захисту та повної готовності.