Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій РФ. Оператори цілодобово надають необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліціянти цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Номер гарячої лінії — 0 894 201 867

Водночас у МВС просять громадян використовувати телефонну лінію лише за цим призначенням. З усіх решти питань варто звертатися за номерами поліції вашого регіону.