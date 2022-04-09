Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліціянти цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.
Номер гарячої лінії — 0 894 201 867
Водночас у МВС просять громадян використовувати телефонну лінію лише за цим призначенням. З усіх решти питань варто звертатися за номерами поліції вашого регіону.
- Також на тлі російсько-української війни у Міністерстві цифрової трансформації створили перелік сервісів, які допомагають шукати українців, що мусять ховатися в бомбосховищах, евакуюватися до безпечніших регіонів та тих, кого примусово вивозять російські окупанти.