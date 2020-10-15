Про це повідомили в пресслужбі Нацради.
Зазначається, що зустріч нардепа і Путіна транслювалася в ефірах цих телеканалів у період з 6 по 8 жовтня.
В Нацраді повідомили, що заяви, які лунали в ході цієї зустрічі, можуть сформувати хибне враження глядачів про позитивне ставлення Путіна до України. Крім того, трансляція цієї зустрічі створює ідеалізований образ президента країни-агресора, що створює загрозу національній безпеці України.
“Редакціями телеканалів не було вжито заходів щодо запобігання упередженому і незбалансованому обговоренню порушеного питання (постачання російської вакцини від COVID-19 – ред.), що в безпрецедентних умовах пандемії є потенційно загрозливою формою публічної комунікації для національної безпеки України”, – наголосили у відомстві.
- Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України позбавила ліцензії на мовлення радіостанцію “Прямий FM”. За анулювання ліцензії проголосували п’ять членів Нацради. Двоє голосували проти, один утримався.