Національна рада з питань телерадіомовлення проведе позачергову перевірку телеканалів NewsOne, 112 Україна та ZIK. Причиною перевірки стала трансляція на цих телеканалах зустрічі нардепа Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомили в пресслужбі Нацради.

Зазначається, що зустріч нардепа і Путіна транслювалася в ефірах цих телеканалів у період з 6 по 8 жовтня.

В Нацраді повідомили, що заяви, які лунали в ході цієї зустрічі, можуть сформувати хибне враження глядачів про позитивне ставлення Путіна до України. Крім того, трансляція цієї зустрічі створює ідеалізований образ президента країни-агресора, що створює загрозу національній безпеці України.

“Редакціями телеканалів не було вжито заходів щодо запобігання упередженому і незбалансованому обговоренню порушеного питання (постачання російської вакцини від COVID-19 – ред.), що в безпрецедентних умовах пандемії є потенційно загрозливою формою публічної комунікації для національної безпеки України”, – наголосили у відомстві.